'Waarom speelde hij elke bal naar Geertruida? Die komt net kijken'

Het Nederlands elftal heeft een belabberde interlandperiode achter de rug, maar er is niemand die zoveel kritiek over zich heen krijgt als Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje werd maandag na de moeizame vertoning tegen Gibraltar hard aangepakt door Marco van Basten én Ruud Gullit. Valentijn Driessen en Mike Verweij doen er nog een schepje bovenop.

"De afgelopen dagen heeft Van Dijk natuurlijk een aardige draai om de oren gekregen van niet de minste. Ex-bondscoach Marco van Basten en Ruud Gullit, ex-assistent bondscoach", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij geeft geen duidelijkheid. Een goede aanvoerder denkt hardop, maakt duidelijk wat er aan de hand is. Hij blijft er tussenin hangen. Hij creëert chaos", zei Van Basten bij Rondo.

Driessen kan zich wel vinden in de kritiek van de voormalig wereldspits. "Zij hebben met beelden toch wel een beetje blootgelegd waar het bij Van Dijk aan mankeert. Dat is toch ook de verantwoordelijkheid nemen, zowel in balbezit als bij balverlies." Driessen krijgt bijval van zijn collega Verweij, die niet is vergeten dat Van Dijk tijdens het afgelopen WK in Qatar ook al het mikpunt van kritiek was bij Van Basten. "Toen werd hij ook al hard bij zijn oren gepakt en even heen en weer geslingerd. Dat leek toen wel een persoonlijke vete, waarom weet ik ook niet. Maar nu was het met beelden. Van Dijk speelde ook niet goed."

Het moge duidelijk zijn dat de ernstige blessure die Van Dijk in het najaar van 2020 opliep en hem vervolgens maandenlang aan de kant hield, niet goed heeft gedaan. "Maar die blessure is al een tijdje geleden, hè", zegt Driessen. De verslaggever van De Telegraaf zat afgelopen vrijdag met stomme verbazing naar het optreden van Van Dijk in en tegen Frankrijk te kijken. "We zaten naar Frankrijk - Nederland te kijken en na twee minuten vroegen wij ons al af waarom hij elke bal aan Lutsharel Geertruida gaf. Die komt net kijken. Moet hij dan de opbouw verzorgen? Van Dijk had alle ruimte. Dat viel ons ook direct op. Het lijkt er een beetje op alsof hij de verantwoordelijkheid ontloopt."