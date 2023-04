Weghorst beschrijft zijn optreden tegen Gibraltar met drie letters

Wout Weghorst baalt van zijn beperkte bijdrage aan de zege van het Nederlands elftal tegen Gibraltar. De wedstrijd tegen de voetbaldwerg leek voor de spits een uitgelezen kans om zijn doelpuntentotaal op te krikken, maar Weghorst scoorde geen enkele keer.

Het is niet zo dat Weghorst geen enkele kans kreeg tegen Gibraltar. De aanvaller van Manchester United was echter op meerdere momenten ongelukkig in de afronding. "Er waren een paar situaties waarbij ik er dichtbij was en het net niet was. De kansen heb ik wel gehad, dus het is gewoon k-u-t", sprak Weghorst na afloop voor de camera van ESPN.

Drie keer scoren tegen Gibraltar is wat mager, erkende Weghorst. "We hebben een X-aantal kansen gecreëerd, maar het was wel te weinig. We hadden iets vaker geduldiger moeten zijn. Dat klinkt misschien gek, maar we moesten nog vaker zoeken naar de honderd procent eindpass. Of het alleen pech is? Het is ook kwaliteit, daar moet je eerlijk over zijn. De kwaliteit moet gewoon omhoog. Zowel in de eindfase als de afronding."

Waar Weghorst tegen Frankrijk al na een half uur inviel, kreeg hij tegen Gibraltar een basisplaats. "Ik kreeg het vertrouwen van de trainer en mocht de hele wedstrijd blijven staan. Dat wilde ik terugbetalen. Dit zijn wedstrijden waarin ik doelpunten kan maken. Het is gewoon balen. Of ik het gevoel heb dat ik gefaald? Dat niet, maar het is gewoon jammer. De uitslag is niet goed en het spel was niet zoals we willen. Het was een moeizame week."