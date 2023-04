Weghorst komt er slecht vanaf in tussenrapport Manchester Evening News

De meningen over Wout Weghorst zijn verdeeld in Engeland. Waar de Nederlandse spits de afgelopen maanden de nodige complimenten heeft gekregen, komt hij er slecht vanaf in het tussenrapport van Manchester Evening News. Van alle spelers van Manchester United krijgt hij de laagste beoordeling. Lisandro Martínez krijgt daarentegen een topcijfer.

Weghorst werd in januari als noodverband naar Old Trafford gehaald en heeft tot nu toe bijna alles gespeeld. Hoewel Erik ten Hag tevreden is over wat zijn landgenoot tot op heden heeft laten zien, is Manchester Evening News een stuk kritischer. In het tussenrapport krijgt Weghorst een 4. "Hij vervult in wezen niet de rol waarvoor hij is gekomen (doelpuntenmaker) en Ten Hag heeft hem verder van het doel moeten laten spelen om hem enige impact te laten hebben", wordt het lage cijfer toegelicht.

Naast Weghorst krijgen ook Anthony Martial, Anthony Elanga en Harry Maguire een 4 toebedeeld. Tyrell Malacia, die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord en dit seizoen behoorlijk wat minuten heeft gemaakt, krijgt een 6 van de krant. "Hij heeft moeite gehad om zijn niveau van augustus en september te halen en is nu vooral de back-up van Shaw. Hij is nog steeds een work in progress."

Ook Antony, die goede met minder goede optredens afwisselt, wordt beoordeeld met een 6. De andere van Ajax overgekomen topaankoop, Martínez, krijgt net als Casemiro, Raphaël Varane en Marcus Rashford een 9. "Een van de beste versterkingen van het seizoen. Martínez heeft sinds het Brentford-debacle nauwelijks achterom gekeken en er wordt niet meer over zijn lengte gesproken. Hij is met zijn passing aanvallend bijna net zo belangrijk als hij verdedigend is."