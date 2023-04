Xavi Simons en Manfred Ugalde slepen Eredivisie-prijzen in de wacht

Xavi Simons is voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot Speler van de Maand maart in de Eredivisie. De 19-jarige PSV'er wint de prijs al voor de tweede keer dit seizoen; ook in augustus viel de eer hem al te beurt. Ook Manfred Ugalde (FC Twente) viel in de prijzen.

Simons was in de voorbije maand met twee treffers en één assist belangrijk voor de Eindhovenaren in de drie duels die de club afwerkte. Daarin werd gewonnen van RKC Waalwijk (0-1) en SC Cambuur (5-2), maar verloor PSV kostbare punten in Arnhem tegen Vitesse (1-1).

𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐬 (@PSV) = Speler van de Maand maart 🌟 — ESPN NL (@ESPNnl) March 31, 2023

Voor de camera's van ESPN heeft Simons tekst en uitleg gegeven over zijn opvallende manier van juichen. De PSV'er brengt steevast zijn hand naar het oor na het maken van een doelpunt, alsof hij iemand belt. "Dat is ontstaan toen ik overstapte van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain", legt Simons uit. "Ik zat met mijn broer in een hotel in een Parijs en we zeiden tegen elkaar: We moeten iets unieks verzinnen als ik scoor. We vonden dit gewoon leuk en daarom is het altijd zo gebleven."

Ook Ugalde onderscheiden

FC Twente-aanvaller Manfred Ugalde is beloond met de Johan Cruijff Talent van de maand-award. De twintigjarige Costa Ricaan was dit seizoen lang de tweede keus achter Ricky van Wolfswinkel, maar pakte in maart zijn kans. In alledrie de duels die de Tukkers afwerkten kwam hij tot scoren; één keer tegen sc Heerenveen (3-3) en telkens twee keer in de gewonnen duels met Fortuna Sittard (0-3) en AZ (2-1).