Yaël Isabelle en Sanne Sont halen uit: bekende voetballers zijn 'viespeuken'

In de podcast Amsterdamse Mokkels hebben Yaël Isabelle en Sanne Sont een boekje opengedaan over de manier waarop voetballers bekende vrouwen benaderen op sociale media. Ze worden geregeld benaderd door voetballers, zelfs als die getrouwd blijken te zijn.

Sanne Sont, een Nederlandse voormalig deelnemer aan de Vlaamse versie van De Bachelor, noemt voetballers 'een stelletje viespeuken'. "Die bekijken dan al je Stories en gaan je niet volgen, of dan gaan ze je verhaal liken." Yaël Isabelle, bekend van de Nederlandse versie van De Bachelor, vult aan: "Ja, en van die vuurtjes (emoji's, red.) eronder… Maar ik ben daar niet gevoelig voor, dus tyf gewoon op."

Sanne reageert: "Ik had er laatst ook weer een paar hoor, een paar pottenkijkers in m'n stories. Wel echt hele bekende voetballers." Ze stuurde een screenshot van een van de voetballers naar Yael, die op zijn profiel besloot te kijken. "Hij is gewoon getrouwd. Nou, dan ben je toch wel een schoft, jongen."