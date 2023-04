Aboutaleb komt met harde conclusie na gitzwarte avond

Ahmed Aboutaleb heeft zich voor het eerst uitgelaten over de ongeregeldheden tijdens De Klassieker. De burgemeester van Rotterdam was aanwezig tijdens de krankzinnige editie van de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax en zag de treurige gebeurtenissen met lede ogen aan.

“Ik vond het een teleurstellende avond. Voetbalwedstrijden bevecht je op het veld, op een sportieve manier, niet door mensen die zich kennelijk voor supporters uitgeven”, begint de burgemeester tegen de NOS. Davy Klaassen werd geraakt door object dat gegooid werd door een toeschouwer, en moest met een bebloed hoofd het veld verlaten. Aboutaleb biedt zijn excuses aan tegenover de Ajax-middenvelder. “Dat spijt me voor hem, maar ik ben ook blij dat de Feyenoord-organisatie en de politie de verdachte snel te pakken hebben.”

Staking niet aan de orde

Als burgemeester mocht Aboutaleb de keuze maken om de wedstrijd te staken. “Het is niet zomaar dat mijn medewerkers en ik erbij zijn, maar het is geen onderdeel geweest van het scenario van vanavond. Dit is wel het failliet van de sport, als de sporters het veld uit moeten door toedoen van omstanders. Als burgemeester kan ik een wedstrijd stilleggen, maar dan moet er een vraagstuk van openbare orde spelen, en dat was hier niet”, vertelt Aboutaleb.

Drie van de vier tribunes van De Kuip waren woensdagavond voorzien van veiligheidsnetten. Uitgerekend aan de kant waar géén netten aanwezig waren, ging het mis. “Ongelofelijk treurig. De verdachte van het vuurwerk is overigens ook aangehouden, en de politie heeft nog meer camera’s in het stadion. We gaan kijken of we meer aanhoudingen kunnen doen”, zegt de burgemeester van Rotterdam.



In de afgelopen maanden was er veel discussie over het toestaan van uitsupporters bij De Klassieker. Aboutaleb zei vorige maand open te staan voor een experiment met uitfans, maar het lijkt erop dat die hoop de ijskast in kan. “Je kan zeggen ‘die burgemeester is conservatief en wil gen uitsupporters toelaten, en wil geen Feyenoord-supporters naar Amsterdam laten gaan’, maar je ziet nu al hoe gespannen deze Klassieker is, en hoe ingewikkeld de discussie is”, sluit Aboutaleb af.