Aboutaleb kondigt 'keiharde' actie aan: tegen AS Roma al nieuw beleid

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam werkt aan nieuwe maatregelen die de veiligheid in en om De Kuip moeten verhogen. Volgens het Algemeen Dagblad zal donderdagavond, rondom het duel met AS Roma, al strenger opgetreden worden door de politie.

Feyenoord ontvangt na Europese wedstrijden regelmatig boetes omdat de trappen in De Kuip niet worden vrijgehouden. Dat is verleden tijd, benadrukt Aboutaleb. "Mensen blijven nu vaak voor de brandgangen staan. Ik schrok enorm van die grote rookwalm vorige week. Als daar paniek uitbreekt, is er geen branduitgang vrij. Daar ga ik nu keiharde eisen aan stellen. Het is nu echt voorbij dat die trappen niet vrij zijn."

"Hoe Feyenoord het doet, moeten ze zelf weten, maar desnoods ga ik zeggen: een wedstrijd wordt niet gestart als de trappen niet vrij zijn", aldus Aboutaleb, die ook wat wil doen aan het vuurwerk dat het stadion binnenkomt. Mogelijk wordt dat naar binnen gesmokkeld door het over de hekken te gooien. "Dat gaan we bekijken. En we beginnen er vandaag al mee om dat te verhinderen. Nee, ik ga niet zeggen hoe."

Aboutaleb wil erachter komen waar de 'lekken' zitten die ervoor zorgen dat vuurwerk het stadion in kan komen. Ook wil kijken naar ‘complete identificatie’ via de seizoenskaart, die nu nog lang niet altijd gekoppeld is aan een foto. "Het nadeel is blijkbaar dat je die dan niet aan iemand anders kunt overdragen. Maar je kiest voor de veiligheid of je kiest er niet voor. Ik wil daar met Feyenoord over spreken. Alles is bespreekbaar, wat mij betreft. Ook detectiepoorten."