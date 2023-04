Advocaat eindigt chagrijnig, bijzonder record Plet

Dick Advocaat heeft vrijdag een slechte avond beleefd op bezoek bij Roda JC. Tegen de tien man van de Limburgers kwam ADO Den Haag niet verder dan een gelijkspel (1-1) en dat is een domper in de strijd om de play-offs. Vrijwel alle concurrenten, De Graafschap, FC Eindhoven, NAC Breda en MVV wonnen namelijk wel.

In de laatste periode doet Advocaat er met ADO Den Haag alles aan om de play-offs te halen en treft nog veel concurrenten. Vorige week werd er gewonnen van Telstar, maar op bezoek bij Roda JC mocht er in elk geval niet verloren werden. Hoewel die missie werd voltooid, zal het gelijkspel weinig voldoening geven.

Dylan Vente maakte een fraaie goal van Mario Bilate vanaf elf meter ongedaan na de thee, maar een kwartier voor tijd moest Roda JC verder met tien man na een tweede gele en dus rode kaart voor Nils Röselaar. Desondanks was de beste kans voor de thuisploeg, maar Vente stuurde vlak voor tijd de bal met de binnenkant van de voet rakelings naast het doel. Desondanks zal De Kleine Generaal balen, omdat de concurrentie wel wint, onder anderen van koploper PEC Zwolle en Heracles Almelo. De spelers van ADO en Roda JC lagen er beiden verslagen bij: het gelijkspel deed aan beide kanten pijn.

NAC Breda – FC Den Bosch 2-0

Een uur lang had NAC Breda moeite om de ban te breken tegen de bezoekers uit Den Bosch. De formatie die na het weekend onder verantwoordelijkheid valt van Tomasz Kaczmarek hield de rijen een uur gesloten, ondanks de tien (tegen nul!) schoten die NAC Breda produceerde. Pas toen Elías Már Ómarsson na ruim zestig minuten het eerste doelpunt maakte, ging het hard bij de thuisclub en besliste Matthew Garbett twee minuten later het duel al. NAC Breda maakt geen fout en blijft zodoende volop in de play-offsrace. Mooi: er zaten bijna negentienduizend fans tegen de nummer achttien van de KKD.

Telstar – Jong Ajax 2-3

Na de pijnlijke nederlaag tegen directe concurrent ADO Den Haag een week eerder ging het vrijdagavond wederom mis voor Telstar. In eigen huis zorgden Ar’jany Martha en Kian Fitz-Jim (uit een fraaie dribbel) voor het nodige leed bij Telstar. Het werd ondanks de schade in de play-offsstrijd toch een klein beetje een feestelijke avond, Glynor Plet maakte twee goals, waarvan één bijzondere.



De sterke spits werkte vanaf de eerste paal op knappe wijze een voorzet binnen in de verre hoek (1-2) en maakte diep in blessuretijd ook het laatste doelpunt (2-3). Dat betekende een evenaring van het record competitiedoelpunten voor Telstar (87): recordhouder Sander Oostrom zat op de tribune en zag de ervaren spits scoren. Recentelijk deed Mike Snoei een beroep op Plet om nog een jaar door te gaan: wederom liet hij zien waarom. Punten leverde dat echter niet op, want Gabriel Misehouy besliste het duel vrij snel, de late recordtreffer van Plet ten spijt.

Overige uitslagen:

De Graafschap – Heracles Almelo 5-3

FC Eindhoven – PEC Zwolle 4-2

Helmond Sport - MVV 1-2