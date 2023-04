KKD: PEC Zwolle moet promotiefeest uitstellen maar dankt De Graafschap

PEC Zwolle heeft zich vrijdagavond nog niet weten te verzekeren van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder kon een terugkeer op het hoogste niveau niet meer ontgaan als gewonnen zou worden bij FC Eindhoven én nummer drie Almere City op eigen veld zou verliezen van Jong AZ. Op beide velden ging het echter mis voor De Blauwvingers, die als kleine troost wel goed nieuws kregen uit Doetinchem.

FC Eindhoven - PEC Zwolle 4-2

In Eindhoven kwam PEC al vroeg op voorsprong toen spits Lennart Thy na drie minuten uit de draai de 0-1 binnenschoot. Door treffers van Charles-Andreas Brym en Collin Seedorf had de thuisploeg het duel na een half uur echter volledig omgedraaid. Nog voor rust was de stand opnieuw gelijk en wéér was het Thy. Van dichtbij maakte hij met het hoofd zijn tweede van de avond en zijn achttiende van het seizoen. Na rust counterde Eindhoven zich met dank aan (nogmaals) Brym en Naoufal Bannis naar een 4-2 voorsprong, waardoor PEC zonder naar de andere velden te hoeven kijken al wist dat het promotiefeest niet door zou gaan.



Almere City - Jong AZ 2-1

Een zege had PEC vrijdag overigens sowieso geen promotiefeest opgeleverd, door toedoen van Almere City. De nummer drie uit Flevoland had dan namelijk moeten verliezen van Jong AZ, maar zegevierde in eigen huis juist met 2-1. Yusuf Barasi zette de Alkmaarders nog wel op voorsprong, maar door treffers van Hamdi Akujobi en Stije Resink (allen in de eerste helft) draaide Almere het duel alsnog om.

De Graafschap - Heracles Almelo 5-3

Heracles Almelo, de nummer twee van de ranglijst, heeft niet geprofiteerd van het puntenverlies van de koploper. In Doetinchem kwam de ploeg van John Lammers tot drie keer toe terug van een achterstand. Dat bleek echter niet voldoende om minimaal een punt te pakken: Jeffry Fortes (kopbal) en Charlison Benschop (strafschop) bezorgden De Graarschap alsnog een 5-3 overwinning. Daardoor blijft de Zwolse misstap zonder gevolgen voor de strijd om de titel in de KKD. De achterstand van Heracles bedraagt met nog zes duels te spelen nog altijd vijf punten.