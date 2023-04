Ajax bevestigt vertrek Hamstra uit Amsterdam: Van der Sar reageert

Ajax heeft definitief afscheid genomen van Gerry Hamstra. De Telegraaf meldde eerder vanochtend al dat de Amsterdammers en Hamstra overeenstemming hadden bereikt over een ontbinding van diens contract. Nu heeft de regerend kampioen van Nederland het vertrek van de technisch manager officieel gemaakt.

Hamstra was volgens berichtgeving van De Telegraaf maandagochtend op het trainingscomplex van Ajax om afscheid te nemen van zijn collega’s en het eerste elftal. Hamstra maakte ruim twee jaar geleden de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. In Amsterdam fungeerde hij in eerste instantie als assistent van toenmalig technisch directeur Marc Overmars. Na het omstreden vertrek van Overmars kwamen diens werkzaamheden op het bord van Hamstra te liggen. Hij ging samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar onder meer over de aanstelling van Alfred Schreuder en de verrichtingen in de voorbije transferperiodes.

Artikel gaat verder onder video

“Het is mijn streven om technisch directeur te zijn en hiermee eindverantwoordelijk en die optie is er niet bij Ajax”, reageert Hamstra op de clubsite. “Dat is voor mij de aanleiding om te besluiten eerder te vertrekken. Ik wil dan ook iedereen bij Ajax bedanken voor de samenwerking en ik hoop dat de club het seizoen succesvol afsluit.” Die kans is door het gelijkspel bij Go Ahead Eagles erg klein geworden. Ajax heeft inmiddels acht punten minder dan koploper Feyenoord en werd in een eerder stadium al uitgeschakeld in de Champions League en Europa League. De Amsterdammers hopen zich woensdag ten koste van Feyenoord te plaatsen voor de bekerfinale, maar dan zullen zij een stuk beter voor de dag moeten komen dan in de voorgaande wedstrijden.

Reactie Van der Sar

Algemeen directeur Van der Sar geeft aan ‘begrip’ te hebben voor de keuze van Hamstra. “Toen Gerry twee jaar geleden naar Ajax kwam was dat om nauw samen te werken met Overmars en een deel van zijn werk bij de jeugd, Jong Ajax en de scouting over te nemen. Na het vertrek van Marc werd hij samen met Huntelaar medeverantwoordelijk voor het technisch management. Wij hebben Gerry aangegeven dat we dat anders gaan organiseren. Wij hebben begrip voor zijn keuze en willen hem bedanken voor zijn inzet.”

Ajax is al geruime tijd op zoek naar een opvolger van Overmars, die inmiddels al ruim een jaar werkzaam is bij Antwerp FC. De Amsterdammers leken in eerste instantie Julian Ward te gaan aanstellen, maar de Engelsman ziet een overstap naar de Johan Cruijff ArenA toch niet zitten. Nu geldt Sven Mislinat als belangrijkste kandidaat.