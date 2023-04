Ajax en AZ hebben vizier gericht op hetzelfde transferdoelwit

Ajax en AZ hebben samen met Club Brugge, Fiorentina en Eintracht Frankfurt interesse in het Zweedse talent Carl Gustafsson van Kalmar FF, althans dat meldt het Zweedse Sportbladet. De middenvelder zou graag naar het buitenland willen vertrekken.

Gustafsson speelt bijj Kalmarr FF in Zweden en heeft al zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van datzelfde land. Zaterdagavond speelde zijn club tegen BK Häcken en daar blonk de middenvelder onder toeziend oog van een hoop scouts uit, waaronder scouts van Ajax en AZ.

De middenvelder wil tegenover Sportbladet niet veel kwijt over zijn toekomst. “Ik begrijp waarom er naar mijn toekomst wordt gevraagd. Als ik een stap maak, moet alles goed passen, de juiste club, de juiste competitie en Kalmar FF moet ook tevreden zijn. Er is geen haast.”

Een overstap binnen Zweden behoort ook nog tot de mogelijkheden, maar die kans lijkt klein. Gustafsson wil eigenlijk alleen naar het buitenland of anders gewoon bij Kalmar FF blijven. Hoe serieus de interesse van Ajax en AZ is, is niet duidelijk.