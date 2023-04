Ajax geeft Feyenoord pak slaag in mini-Klassieker op De Toekomst

De mini-Klassieker tussen de Onder-18-ploegen van Ajax en Feyenoord op De Toekomst in Amsterdam is geëindigd in een ruime overwinning voor de thuisploeg. Na negentig minuten spelen stond een afgetekende 4-0 op het bord voor de talenten van Ajax.

Halverwege had het elftal van trainer Frank Peereboom al een 2-0 voorsprong te pakken. David Kalokoh opende na dik twintig minuten de score voor de Amsterdammers, waarna Nick Verschuren op slag van rust ook de tweede Ajax-treffer wist te produceren.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft zorgde Yoram Boerhout vervolgens met twee treffers voor een verdubbeling van de voorsprong, waardoor Ajax met een ruime 4-0 zege van het veld kon stappen. Door de overwinning nadert Ajax koploper PSV Onder-18 tot op één punt. Feyenoord volgt, met zes punten minder op de derde plaats, die het deelt met AZ dat een beter doelsaldo kan overleggen.