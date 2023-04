Ajax heeft interesse in 'nieuwe Donny van de Beek' en 'man van 8,5 miljoen euro'

Ajax heeft interesse in twee talenten uit Zweden, zo meldt Fotbolldirekt. Het gaat om Williot Swedberg en Hugo Larsson, die spelen voor respectievelijk Celta de Vigo en Malmö FF.

Swedberg, een negentienjarige aanvallende middenvelder, stapte in 2022 over van Hammarby IF naar Celta de Vigo. Hij is dit seizoen een bankzitter en mocht slechts driemaal invallen in competitieverband. Toch staat hij er goed op bij Ajax.

Swedberg is een rechtsbenige speler die technisch goed onderlegd is. Hij is iemand die graag de ruimtes opzoekt en ook zonder bal veel in beweging is, waarmee zijn speelstijl zich laat vergelijken met die van Thomas Müller en Donny van de Beek.

De jeugdinternational van Zweden wordt ook geroemd om zijn balaannames en zijn vermogen om de bal in het vijandelijke zestienmetergebied te krijgen, via een pass of door zelf te sprinten met de bal aan de voet. Zijn contract bij Celta loopt door tot medio 2027.

Larsson, een achttienjarige middenvelder, is vooralsnog een vaste basisspeler bij Malmö FF. Hij had een basisplek in alle vier de wedstrijden die de club dit seizoen speelde; met twaalf punten is Malmö de huidige koploper van Zweden. Er wordt gesproken over een vraagprijs van 8,5 miljoen euro.