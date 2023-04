Ajax-icoon Jari Litmanen kijkt uit naar finale en gunt bekerwinst aan één man in het bijzonder

Ajax-icoon Jari Litmanen speelde bijna twintig jaar geleden zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers. De Fin draagt nog altijd warme gevoelens over aan de club waar hij naar eigen zeggen ‘een geweldige tijd’ kende en volgt Ajax nog altijd nadrukkelijk. Litmanen hoopt dat de Amsterdammers aanstaande zondag de KNVB-beker winnen ten koste van PSV, en gunt de prijs het meest aan trainer John Heitinga.

“Het is een moeilijk seizoen voor Ajax, maar ik hoop dat ze toch de beker kunnen pakken”, begint de oud-middenvelder in een uitgebreid interview met De Telegraaf. “Dat gun ik met name John Heitinga van harte. Ik heb in mijn tweede periode bij Ajax twee seizoenen met John samengespeeld. John is een fantastische jongen, een echte Ajacied met hart voor de club. Het zou heel mooi zijn als hij deze prijs pakt met Ajax”, gaat Litmanen verder.

De Fin speelde ruim tweehonderdvijftig keer in het shirt van Ajax, en geeft aan dat hij de club nog altijd volgt. “In november was ik nog in Nederland en heb ik de wedstrijd tegen PSV gezien. En hier in Barcelona zag ik dat ze zondag ook verloren hebben”, vertelt Litmanen.

Historische finale

Het is vandaag vijfentwintig jaar geleden dat Ajax PSV vernederde in de bekerfinale van 1998. De Amsterdammers wonnen met 5-0 van de Eindhovenaren en Litmanen was met een hattrick de grote man. De inmiddels 52-jarige Fin denkt nog vaak terug aan die wedstrijd. “Een hattrick maken in de finale is wel echt iets speciaals, omdat het direct iets tastbaars oplevert in de vorm van een prijs. Dat blijft veel meer hangen dan een mooie overwinning in een competitiewedstrijd”, legt hij uit.