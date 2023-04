Ajax komt na zoektocht van twintig maanden uit bij Jan van Halst

Jan van Halst is voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen van Ajax, zo maakt de Amsterdamse club donderdagmiddag in een persbericht bekend. Het betreft een voordracht tot benoeming voor de duur van drieënhalf jaar. De voordracht wordt gesteund door zowel de ondernemingsraad van AFC Ajax NV als de vereniging Ajax als grootaandeelhouder.

De 53-jarige Van Halst wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Danny Blind, die zijn functie bij Ajax neerlegde nadat hij eind 2021 assistent-bondscoach van het Nederlands elftal werd. Het was de verwachting dat Blind na zijn tijdelijke dienstverband zijn rol weer zou oppakken, maar Blind besloot anders.

Dus moest Ajax op zoek naar een andere voetbalcommissaris. Die hebben de Amsterdammers gevonden in de persoon van Van Halst, die op dit moment als analist werkzaam is bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder heeft na zijn profcarrière veel ervaring opgedaan in beleidsmatige functies in de voetballerij. Zo was hij bij FC Twente werkzaam als commercieel directeur, manager algemene zaken en technisch directeur.

Ajax is naar het zich laat aanzien ook dicht bij de komst van Sven Mislintat, de beoogde nieuwe technisch directeur. De Amsterdamse leiding heeft volgens De Telegraaf deze week weer uitgebreid gesproken met de Duitser, die eerder in dienst was van onder meer Arsenal en VfB Stuttgart. In Duitsland wordt zelfs al gemeld dat Ajax rond is met Mislintat.