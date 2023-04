'Ajax probeert toptalent Julian Rijkhoff terug te halen'

Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Julian Rijkhoff terug te halen, zo onthult BILD. De achttienjarige spits speelde jaren in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en werd in de zomer van 2021 weggeplukt door Borussia Dortmund. De eerste contacten zouden al zijn gelegd.

De overstap van Rijkhoff naar Dortmund maakte twee jaar geleden maakte het nodige los. Ajax wilde niets liever dan het toptalent vastleggen, maar de jonge spits koos anders en verbond zich op zijn zestiende verjaardag aan de Duitse topclub.

Artikel gaat verder onder video

Daar staat hij nog steeds op de loonlijst. Sterker nog: Rijkhoff zette in februari nog zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis. Het contract van de spits loopt pas in de zomer van 2025 af. Ajax zou desondanks een poging wagen om de makkelijk scorende aanvaller terug te halen.

Rijkhoff heeft bij Borussia Dortmund al een aantal keer aan het echte werk mogen ruiken, maar zijn officiële debuut in het eerste elftal heeft hij nog niet gemaakt. Bij Dortmund Onder-19 scoort hij dit seizoen aan de lopende band: 25 keer in 27 officiële wedstrijden, waarvan vijf goals in de prestigieuze Youth League.

Ajax haalde afgelopen zomer ook al een transfervrij vertrokken spits terug uit de Bundesliga. Dat was Brian Brobbey, die voor ruim zestien miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig.