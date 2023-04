'Ajax-prominenten laten van zich horen en komen in opstand'

Een aantal Ajax-prominenten, onder wie ex-directeur Arie van Eijden, mister Ajax Sjaak Swart, Keje Molenaar, Mark Geestman, voormalig perschef David Endt, Salo Muller en Lex Hes, komt in opstand en wil dat de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club een substantieel lagere vergoeding gaat krijgen. Zij willen ook dat er meer Ajax-voetbal-DNA in de huidige bestuursraad komt.

Eerder werd bekend dat de commissarissen zichzelf wilde belonen met een bijdrage voor hun rol in de RvC bij Ajax. Zo zouden de meeste commissarissen 35.000 euro bruto gaan verdienen per jaar en voorzitter Pier Eringa en aankomend voetbalcommissaris Jan van Halst zouden 50.000 euro bruto krijgen.

In een brief aan de bestuursraad dienen de prominenten en een aantal andere Ajax-leden de twee voorstellen in om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei in stemming te brengen, meldt De Telegraaf. De krant heeft de brief in het bezit en daar worden voorstellen duidelijk onderbouwd. “Het eerste deel van ons voorstel komt er daarom op neer dat de bestuursraad ervoor zorgt dat de opengevallen posities (van Haarms en Harman, red.) zullen worden ingenomen door minimaal twee personen met een duidelijke voetbalachtergrond opgedaan bij Ajax, die bovendien als specifieke taak hebben en bereid zijn om het gedachtegoed inclusief de Ajax voetbalnormen en principes zoals gedefinieerd door Johan Cruijff en Piet Keizer te omarmen en te bewaken. En per voorkeur ex-spelers welke in het eerste elftal hebben gespeeld.

De prominenten vinden dat de beloningen ook te hoog zijn voor de RvC. “Het is ons een doorn in het oog dat de RvC op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering het voorstel wil doen om zichzelf in de toekomst te gaan belonen zonder dat rekening gehouden wordt met de door de bestuursraad zelf gehanteerde principes van ‘halen’ en ‘brengen’. Lid zijn van de RvC van Ajax, betekent naast professionaliteit ook dat er sprake is van een erebaan. Een erebaan die wordt ingevuld door mensen met een rood-wit hart die dat ook zonder vergoeding zouden willen doen”, schrijven de prominenten, die nog wel verdergaan op deze kwestie.

“Wij begrijpen echter dat een vergoeding in deze tijd op zijn plaats zou kunnen zijn. Ons inziens dient er sprake te zijn van een substantieel lagere vaste vergoeding voor de RvC (in lijn met het gemiddelde volgens de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren voor ondernemingen met dezelfde omvang als Ajax, zijnde 15.000 euro). Die vaste vergoeding kan dan eventueel worden aangevuld met extra vergoedingen bij goede prestaties. Ons tweede voorstel is dan ook dat de bestuursraad zich op de BAVA (Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red) van 26 mei 2023 verzet tegen het nieuwe beloningsvoorstel en komt met een alternatief op de gronden zoals hiervoor genoemd. Ook dit alternatief dient aan de leden voorgelegd te worden. En als de leden zich niet met dit alternatief kunnen verenigen, dan is ons voorstel aan de bestuursraad om tegen het huidige beloningsvoorstel te stemmen.” En dus is het volgens de krant reëel dat de commissarissen het met een lagere vergoeding of zelfs zonder een beloning moeten doen.