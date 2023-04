Alfred Schreuder onderhandelt in Athene met mogelijke nieuwe club

Alfred Schreuder gaat mogelijk spoedig weer aan de slag in de voetballerij. De vijftigjarige trainer is volgens Griekse media met zaakwaarnemer Milos Malenovic in Athene om te onderhandelen met Olympiakos.

Schreuder moet bij Olympiakos de opvolger worden van Míchel. De Spaanse trainer stapte eerder deze maand op bij de Griekse topclub. Dat deed hij na een 2-2 gelijkspel tegen Aris in de play-offs om het kampioenschap. De landstitel zal dit seizoen niet naar Olympiakos gaan. Panathinaikos en AEK Athene zijn de overgebleven titelkandidaten.

Als de onderhandelingen tussen Schreuder en Olympiakos voortvarend verlopen, dan zou hij binnenkort al plaats kunnen nemen op de Griekse bank. De Nederlandse trainer is sinds zijn ontslag bij Ajax eind januari clubloos. De voorbije maanden toonden Club Brugge en Leeds United interesse, maar met geen van de clubs werd een akkoord bereikt.

Schreuder heeft gedurende zijn trainerscarrière drie keer eerder in het buitenland gewerkt: als (assistent-)trainer bij 1899 Hoffenheim, FC Barcelona en Club Brugge.