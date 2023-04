Álvarez kan schorsing maar niet begrijpen: 'Ik ben heel boos. Ik verdien deze gele kaart niet'

Edson Álvarez kan niet geloven dat hij geschorst is voor de topper tegen PSV. De Mexicaanse mandekker maakte een overtreding die hem een gele kaart opleverde tegen FC Emmen en dus de topper gaat kosten. "Ik ben heel boos om eerlijk te zijn", aldus Álvarez tegenover ESPN.

Dat Álvarez met het mes tussen de tanden speelt is bekend, maar zelf ziet hij de ernst daar niet zo van in. "Het is mijn tiende gele kaart, maar dat is mijn stijl. Daar kan en wil ik niks aan veranderen. Er zitten kaarten bij die ik heb verdiend, maar ook kaarten die ik niet heb verdiend. Sommige scheidsrechters maken fouten, maar dat maakt niet uit. Volgens mij was het een hele normale overtreding. Ik verdiende volgens mij geen gele kaart. Daarnaast was het ook nog mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Door een slechte beslissing mis ik een hele belangrijke wedstrijd."

Artikel gaat verder onder video

Álvarez is de eerste Ajacied die in competitieverband tien gele kaarten krijgt in één seizoen. Dat is niet niks, maar de verdediger zelf is zich van geen kwaad bewust. Hij steekt zijn hand in eigen boezem, maar ook niet heel ver. "Tussen de tien kaarten zaten er een aantal voor commentaar op de leiding. Of misschien een keer een opstootje. Ik ben een speler die altijd op het randje speelt. En scheidsrechters kunnen dat beoordelen hoe ze dat willen."