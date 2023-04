'Oliedomme' gele kaart: Ajax mist sterkhouder in topper tegen PSV

Edson Álvarez moet de topper van zijn club Ajax tegen PSV missen. De Mexicaanse middenvelder kreeg een gele kaart in het duel met FC Emmen. 'Oliedom', zo noemde ESPN-commentator Teun de Boer de actie van Álvarez.

Het is zijn tiende gele kaart van dit Eredivisie-seizoen. Nog nooit haalde een Ajacied zo veel gele kaarten in één seizoen. Een negatief record waar je je naam liever niet aan wilt binden.

Artikel gaat verder onder video

Analist Kees Luijckx van ESPN vond de gele kaart onterecht. "Ik vind dit geen gele kaart, maar ik denk dat hij dit seizoen ook heel vaak aan een gele kaart is ontsnapt", zei de oud-prof. "Het is zijn speelstijl, maar dit vind ik wel heel licht. Het is heel lullig voor hem dat hij daardoor niet kan spelen volgende week. Hij zit er kort op, geeft een klein duwtje, maar het is absoluut geen geel."

10 - Edson Álvarez is the first Ajax player ever to receive 10 yellow cards in a single Eredivisie season. Suspended. pic.twitter.com/Ql8iKUaI2D — OptaJohan (@OptaJohan) April 16, 2023

Supporters van Ajax weten niet waar ze het moeten zoeken. Moet Calvin Bassey weer terug in de basis? Na de competitiestart, waarin duidelijk werd dat een centrum van Bassey met Jurrien Timber niet werkte, kreeg Álvarez weer een plek in het centrum van de verdediging. Daar waar hij het liefste speelt, maar ook de meeste gele kaarten weet te scoren. Davy Klaassen staat ook op scherp. De vraag is hoelang John Heitinga de middenvelder laat staan met het oog op de topper van volgende week.

Je kan het zo uittekenen he?

Bassey tegen PSV dan maar? — Cavinsky (@cavinsky) April 16, 2023

Hoe John Heitinga de rol voor Álvarez ziet in de laatste wedstrijden van de competitie is nog een vraag. Want bij elke gele kaart die hij krijgt is hij opnieuw geschorst. Een lastige keuze dus, aangezien de Mexicaan een van de belangrijkste schakels is in het elftal van Heitinga.