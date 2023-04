Antony legt de lat hoog: 'Volgend seizoen is Manchester United titelkandidaat'

Voormalig Ajacied Antony (23) kent al met al een redelijk debuutseizoen bij Manchester United. De Braziliaan is echter niet geheel tevreden en spreekt in een interview op de clubsite zijn ambities voor volgend seizoen uit.

"We kennen onze eigen kwaliteiten en zijn er klaar voor om volgend seizoen mee te doen om de landstitel", zegt de buitenspeler. "Dit seizoen hebben we laten zien waar we toe in staat zijn", vervolgt Antony, "Dit is een jaar van aanpassing, aan een nieuwe manager (Erik ten Hag, red.) en nieuwe spelers. Als alles op zijn plaats valt zijn we volgend seizoen hopelijk in staat om mee te doen voor de titel."

Dit seizoen pakte Antony met zijn nieuwe club in februari de eerst mogelijke prijs die te winnen was: de League Cup. Op Wembley werd Newcastle United verslagen in de finale, waardoor United voor het eerst sinds de Europa League van 2018 weer eens een prijs kon bijzetten. Op 3 juni volgt in datzelfde stadion de tweede kans op eremetaal als stadgenoot Manchester City de tegenstander is in de eindstrijd van het grootste Engelse bekertoernooi, de FA Cup. "Toen ik hier kwam, hoopte ik om de prijzen mee te spelen. Eén is geweldig, maar het is nog beter om er zelfs twee te kunnen winnen", meent Antony.

Toch is het grootste doel voor United in de resterende wedstrijden om de huidige vierde plaats minimaal vast te houden in de Premier League, waardoor de club zich zou kwalificeren van deelname aan de Champions League. "Er komen moeilijke wedstrijden aan", weet Antony. Te beginnen met het uitduel bij Tottenham Hotspur van donderdagavond, dat om 21.15 uur Nederlandse tijd begint. De tegenstander heeft wat goed te maken na de smadelijke 6-1 nederlaag bij Newcastle van afgelopen week. "Ze hebben misschien dik verloren", zegt Antony, "maar deze wedstrijd is een heel ander verhaal. We zullen moeten knokken voor de drie punten", voorspelt hij.