Arne Slot doet ontboezeming bij ESPN: 'Dit mag de KNVB niet weten'

De wedstrijd tegen SC Cambuur betekent voor Arne Slot een terugkeer op bekend terrein. De succestrainer van Feyenoord werkte tussen 2014 en 2017 in verschillende functies bij Cambuur. Voorafgaand aan het duel deed hij voor de camera van ESPN een ontboezeming over die tijd.

"Ik heb drie jaar gewerkt hier in verschillende functies", zei Slot. "Twee... Misschien drie, maar dat mag de KNVB niet weten, haha." Slot leek te doelen op de tijd waarin hij samen met Sipke Hulshoff het hoofdtrainerschap invulde in het seizoen 2016/17. Milan van Dongen vroeg zich af of Slot fungeerde als 'stroman'.

"Toen deden we het samen, met Sipke", antwoordde Slot, die Hulshoff momenteel als zijn assistent heeft bij Feyenoord. "Ik ben ook assistent geweest van Henk de Jong, Rob Maas en Marcel Keizer. Ik heb hier samen met Dennis van der Ree zelfs de Onder 21 op mogen richten."

