Arsenal voorkomt blamage en knokt zich na enorme blunder naar puntje tegen hekkensluiter

Arsenal heeft vrijdagavond op de valreep een punt gepakt in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta leek hard op weg naar een nederlaag tegen hekkensluiter Southampton, maar knokte zich naar een gelijkspel. In de slotfase werd het nog 3-3 in Londen.

Arsenal begon dramatisch in het eigen Emirates Stadium. Doelman Aaron Ramsdale kon de bal al binnen de minuut uit zijn doel vissen na een gruwelijke fout. De goalie leverde de bal zomaar in bij Carlos Alcaraz, die dit buitenkansje direct benutte: 0-1. Southampton sloeg binnen het kwartier nog een keer toe. Het was nota bene ex-Gunner Theo Walcott die er zelfs 0-2 van maakte in Londen.

De ploeg van Arteta deed daarna echter snel iets terug via Gabriel Martinelli. Vervolgens leek er nog genoeg tijd om alsnog voor de overwinning te gaan, maar die kwam er zeker niet. De hekkensluiter hield knap stand en liet in de tweede helft verder weg. Halverwege het tweede bedrijf was Duje Ćaleta-Car verantwoordelijk voor de 1-3. Daarmee leek Arsenal in de touwen te hangen.

De koploper vond in de slotfase toch nog wat energie en Martin Ødegaard verzorgde de late aansluitingstreffer: 2-3. Arsenal zocht daarna nog volop de gelijkmaker en werd beloond voor de inzet. Bukayo Saka liet het Emirates Stadium op de valreep toch nog juichen voor de 3-3. Aanstaande woensdag staat de cruciale topper tegen Manchester City op het programma van de ploeg van Arteta.

Angers - Paris Saint-Germain 1-2

Paris Saint-Germain kende een gemakkelijke avond in de jacht op het kampioenschap in de Ligue 1. Al na een half uur spelen zaten de punten in de tas op bezoek bij hekkensluiter Angers. Kylian Mbappé was andermaal de grote man met twee doelpunten. Na de 0-2 deed PSG het rustig aan en uit het niets kwam Angers nog terug tot 1-2. De late treffer van Sada Thioub kwam echter te laat voor de thuisploeg.