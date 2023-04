AS Roma-trainer Mourinho houdt iedereen in spanning voor return tegen Feyenoord: 'Beslissen morgen'

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Paulo Dybala donderdagavond in actie kan komen voor AS Roma in de return tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. De Rotterdammers verdedigers daarin een 1-0 voorsprong, waardoor AS Roma Dybala goed kan gebruiken. Trainer José Mourinho tast echter nog in het duister.

Dybala werkte in goede vorm toe naar de eerste ontmoeting met Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. De Argentijn was in drie van de laatste vier competitieduels in aanloop naar het treffen in Rotterdam trefzeker. Feyenoord leek zijn borst nat te mogen maken, ware het niet dat Dybala al na 26 minuten noodgedwongen naar de kant moest. De oud-speler van Juventus moest het competitieduel met Udinese van afgelopen zondag aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

De grote vraag is of Dybala donderdagavond tegen Feyenoord zijn rentree maakt. De linkspoot verscheen woensdag weliswaar met een glimlach op het trainingsveld van AS Roma, maar dit wil nog niet zeggen dat zijn meespelen in de return een zekerheid is. “Of hij kan spelen? Ik weet het eerlijk gezegd niet”, vertelde Mourinho zojuist op de persconferentie. “We hebben een training met een zeer lage intensiteit achter de rug. We willen Paulo nog 24 uur geven om te kijken of hij kan spelen. We zullen donderdagochtend beslissen of hij speelt, op de bank begint of niet bij de selectie zit.”

Abraham

Dybala was niet de enige sterkhouder bij AS Roma die vorige week noodgedwongen voortijdig het veld van De Kuip moest verlaten. Mourinho zag na een klein uur spelen ook spits Tammy Abraham geblesseerd uitvallen. Zijn blessure bleek echter niet ernstig. Abraham deed een paar dagen later een kwartier mee tegen Udinese en lijkt dus fit genoeg om donderdagavond tegen Feyenoord te starten. De aanvaller was afgelopen zondag zelfs nog trefzeker. Met zijn doelpunt had hij een aandeel in de 3-0 Romeinse overwinning.