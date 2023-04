AZ krijgt lesje effectiviteit in België, Verbruggen blinkt wéér uit

AZ heeft de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League met Anderlecht met 2-0 verloren. In België kreeg de Alkmaarse ploeg een lesje effectiviteit, want de Belgische ploeg had wel een stuk minder kansen dan AZ. Door deze tussenstand moeten de Alkmaarders volgende week flink aan de bak om de halve finale te bereiken.

Voor AZ was het voorafgaand aan de wedstrijd al lastig, want sterspeler Jesper Karlsson kon niet vanaf de aftrap meedoen. In de achtste finale tegen SS Lazio speelde hij nog heel goed en maakte de Zweed nog een wereldgoal, waarmee de kwartfinale was bereikt. De vervanger van Karlsson was de piepjonge Myron van Brederode, die in het begin van het seizoen ook al veel wedstrijden speelde in plaats van de Zweeds international. Maar gezien de mindere vorm van de Alkmaarders was de rentree van Karlsson wel gewenst geweest.

De aanvallers van AZ waren ook zonder Karlsson echter gevaarlijk, want al na een minuut was er een grote kans voor de bezoekers. Alleen toonde Bart Verbruggen zich adequaat en pakte gelijk de bal. De jonge keeper van Anderlecht zit sinds kort bij de selectie van het Nederlands elftal, maar was een van de afhakers door de 'kipkerriegate'. Dat hij zich stormachtig ontwikkelt in België is echter een feit, al zullen maar weinig Nederlanders daar donderdagavond écht blij mee zijn geweest.

Want net als in de nationale competitie kon hij zich opnieuw onderscheiden namens Anderlecht. Vlak na rust moest Verbruggen gelijk in actie komen op een schot van Pavlidis, al was dat uiteindelijk wel buitenspel. Waar AZ vaak stuitte op de Nederlandse uitblinker van Anderlecht, scoorden de Belgen wel twee keer. In de eerste helft gaf uitblinker Anders Dreyer (voormalig sc Heerenveen) de bal voor op verdediger Michael Murillo en die kopte knap binnen en zette daarmee Anderlecht op een 1-0 voorsprong. Daarmee was de gifbeker voor AZ nog niet leeg, want Majeed Ashimeru kon in de tweede helft met zijn eerste treffer in de Conference League de 2-0 aanteken.

De goed spelende Dreyer hielp naast zijn assist ook nog eens Verbruggen met een goede sliding op een schot van Sam Beukema. Kansen genoeg voor de bezoekers, maar de doelpunten vielen beide aan de andere kant. Daar veranderde de invalbeurt van Karlsson, die uiteindelijk een kwartier kon spelen, niets meer aan. AZ moet door deze nederlaag flink aan de bak in de thuiswedstrijd van volgende week tegen Anderlecht. De Alkmaarders moeten een toch wel behoorlijke achterstand goed maken tegen de nummer negen van België. Het is voor AZ te hopen dat Karlsson dan wel een hele wedstrijd kan meedoen. Het is hard nodig om Verbruggen wel minimaal tweemaal te passeren.