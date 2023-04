AZ krijgt nul op rekest: 'KNVB stelt geen feitenonderzoek in'

De KNVB heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van AZ om een onafhankelijk feitenonderzoek te laten uitvoeren naar het handelen van de Nederlandse voetbalbond. De Alkmaarders vinden dat onder meer de KNVB met twee maten heeft gemeten, maar de bond weigert dat verder te zoeken.

Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend althans. AZ verdenkt de voetbalbond ervan bewust de NL League te frustreren, het meten met twee maten bij de compensatieregelingen en de afwikkeling van het seizoen 2019/20, waarin het coronavirus een grote rol speelt. Daarnaast vindt de nummer vier van Nederland dat de KNVB het algemeen belang niet altijd even goed zou dienen.

Het waren zware uitspraken over de voetbalbond, waar de KNVB inmiddels op gereageerd heeft. In Zeist vindt men het onacceptabel dat AZ de zorgvuldigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie van de voetbalbond in twijfel trekt. De Alkmaarders hebben van de bond het verzoek gekregen om met elkaar in gesprek te gaan.

Dat lijkt echter geen prioriteit te hebben voor AZ, want de club wil alleen dat er een feitenonderzoek gedaan kan worden, zodat alle onjuistheden op tafel komen te liggen. De voetbalbond weigert dit verzoek in te willigen.