AZ opnieuw de sterkste na strafschoppen en bereikt finale UEFA Youth League

AZ is in het Zwitserse Genève doorgedrongen tot de finale van de UEFA Youth League. Nadat het halve finaleduel met het Portugese Sporting CP in 2-2 was geëindigd, brachten strafschoppen de beslissing in Alkmaars voordeel.

AZ plaatste zich via knappe zeges op de leeftijdgenoten van FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0) voor de laatste vier van het prestigieuze jeugdtoernooi. In de halve finale wachtte met Sporting echter een tegenstander die eerder in het toernooi al veel indruk wist te maken. Vooral de 5-1 zege tegen Ajax in de achtste finale sprak flink tot de verbeelding.

Artikel gaat verder onder video

De Portugezen kenden de betere start in Genève, wat al binnen tien minuten tot de openingstreffer leidde. Diogo Cabral speelde zich vrij aan de rechterkant en haalde met links heerlijk uit. Zijn wegdraaiende schot was AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro te machtig: 0-1. Nog voor rust wist AZ het duel echter volledig om te draaien. Eerst frommelde Ernest Poku na een afgeslagen hoekschop de 1-1 langs Sporting-keeper Diego Callai. Kort voor het rustsignaal verzorgde Ro-Zangelo Daal met een mooie uithaal vanaf links na een prima kapbeweging zelfs de 1-2 in Alkmaars voordeel.

Sporting kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en werd kort na rust geholpen door AZ'er Jayden Addai. Hij haakte een tegenstander binnen het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Sporting-aanvoerder Chico Lamba koos de linkerhoek, Owusu-Oduro ging wel de goede kant op maar kon er niet bij: 2-2. Sporting bleef daarna lange tijd de bovenliggende ploeg, maar AZ kwam in de slotfase toch weer bovendrijven. Een schitterend aangesneden vrije trap van Lewis Schouten werd echter knap gekeerd door Calai. Aan de andere kant kreeg ook Sporting nog kansen op de winnende, waarbij verdediger Finn Stam in blessuretijd nog rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor net als gisteren bij de hoofdmacht van AZ tegen Anderlecht uiteindelijk strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen.

Daarin groeide de AZ-doelman uit tot de held van de middag. Beide teams hadden hun eerste twee pogingen benut toen hij de hoofdrol voor zich opeiste. Owusu-Oduro onderscheidde zich door de inzetten van aanvoerder Lamba en spits Rodrigo Ribeiro te keren. Ook Callai lag echter met succes in de weg bij de derde AZ-poging van Fedde de Jong, maar Dave Kwakman benutte de vierde Alkmaarse poging wel. Nadat Sporting ook de vijfde poging benutte kreeg Addai de kans om zijn eerdere fout goed te maken, en dat deed hij.

Door het uitschakelen van Sporting speelt AZ maandag, opnieuw in Zwitserland, de finale van het belangrijkste Europese jeugdtoernooi. Daarin wacht de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen het Kroatische Hajduk Split en AC Milan. Dat duel wordt vandaag om 18.00 uur gespeeld.