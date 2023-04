Heerlijke treffer Daal zet AZ op voorsprong in halve finale Youth League

AZ leidt in de halve finale van de UEFA Youth League met 1-2 tegen Sporting Club de Portugal. Nadat de ploeg on het Zwitserse Genève al vroeg op achterstand was gekomen door een knappe treffer van Diogo Cabral kantelde de wedstrijd nog voor rust.

Na een half uur spelen bracht spits Ernest Poku de Alkmaarders langszij. Na een afgeslagen hoekschop werd hij vrij voor het doel gezet door Lewis Schouten, waarna hij de Portugese doelman in twee instanties wist te verschalken. Kort voor rust zorgde Ro-Zangelo Daal vervolgens voor een voorsprong voor AZ. De buitenspeler kapte vanaf de linkerflank naar zijn rechterbeen en krulde op fraaie wijze de 1-2 binnen.