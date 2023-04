Schitterende beelden: AZ-talenten als echte kampioenen onthaald na Europese triomf

AZ staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen omdat de hoofdmacht zich vorige week plaatste voor de halve finale van de UEFA Conference League, maar ook vanwege het succes van de U19 in de Youth League. De Alkmaarse talenten maakten maandagavond veel indruk door de leeftijdgenoten van Hajduk Split in de finale met liefst 5-0 te verslaan. Ze konden daags na hun triomf rekenen op een warme terugkomst.

De Alkmaarse talenten maken al het hele kalenderjaar naam in Europa. Op weg naar de finale werd niet alleen Eintracht Frankfurt met overtuigende cijfers (5-0) verslagen, ook FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0) moesten eraan geloven. AZ plaatste zich afgelopen vrijdag ten koste van Sporting Portugal voor de eindstrijd. Waar tegen de Portugezen nog strafschoppen aan te pas moesten komen, werd Hajduk Split binnen de reguliere speeltijd verslagen. En hoe, met 5-0 dus. Daarmee kroonde AZ zich als eerste Nederlandse club tot winnaar van de Youth League. Dan verdien je uiteraard een kampioenenonthaal.