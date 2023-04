Bangura reageert op gele kaart en is het oneens met man van de wedstrijd bij Feyenoord

Alex Bangura heeft gereageerd op zijn opvallende gele kaart in de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord (0-3). Ook ging hij in op de uitverkiezing van Igor Paixão tot man van de wedstrijd: daar kon hij zich niet volledig in vinden.

Bangura kreeg zijn gele kaart aan het begin van de tweede helft, nadat hij terugkwam op het veld na een blessure. Hij stond aan de zijlijn en gebaarde met zijn armen, voordat hij het veld weer opkwam. Daar had Bangura echter geen toestemming voor gekregen en dus werd hij op de bon geslingerd door Bas Nijhuis. Bangura is geschorst voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam, een belangrijke wedstrijd voor Cambuur in de zware strijd tegen degradatie.

Na afloop legde de linksback bij ESPN uit wat er gebeurde. "Ik ga zitten, ik ga naar de kant, ik sta langs de lijn, en voor mijn gevoel stond ik er wel een tijdje. Het spel ging van links naar rechts, maar ik kreeg nog geen sein van Bas dat ik erin mocht. Om heel eerlijk te zijn, neem ik zelf het initiatief om erin te gaan, dus uiteindelijk is het gewoon mijn schuld. Ik moet gewoon wachten op het seintje. Het is uitermate ongelukkig."

Zijn gele kaart had Bangura niet verwacht. "Ik word bestraft met een gele kaart, ik wist niet dat dat erbij hoorde. 'Moet dat nou echt?', vroeg ik aan Bas. Hij zei: 'Ja, je mag niet zomaar het veld op komen zonder een seintje'. Ik zag de bal van links naar rechts gaan en ik dacht: hoe lang gaat het nog duren? Toen zag ik Paixão vrijstaan en besloot ik erin te komen."

Diezelfde Paixão, de rechtsbuiten van Feyenoord, werd verkozen tot man van de wedstrijd. Bangura kreeg de vraag of de Braziliaan een 'pittige tegenstander' was. "Ik vond van niet", antwoordde hij gedecideerd. "Hij heeft een assist gegeven, ik kies geen man van de wedstrijd, laten we het daarbij houden. Voor mijn gevoel was hij niet de man van de wedstrijd, maar dat zijn keuzes van andere mensen."

Als geheel maakt Feyenoord echter wel een goede indruk op de vleugelverdediger van Cambuur. "Hoe makkelijk ze zich onder de druk uitspelen, Kökçü en Wieffer vinden, de buitenspelers in stelling brengen… En dan hebben ze nog een spits die scherp is voor de goal. Het is een compleet elftal."