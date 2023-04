Bizar moment met Bangura tegen Feyenoord; supporters schelden moeder Nijhuis uit

Een opvallend moment in de tweede helft van de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord. Na een blessure kwam Bangura terug op het veld, maar daar was volgens de arbitrage geen toestemming voor verleend.

Het moment kwam Bangura op een gele kaart te staan, waardoor hij geschorst is voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam, een belangrijke wedstrijd voor Cambuur in de zware strijd tegen degradatie. Tot overmaat van ramp leverde de daaropvolgende vrije trap uiteindelijk een doelpunt op voor Feyenoord: 0-2.

Artikel gaat verder onder video

Bangura stond aan de zijlijn en gebaarde met zijn armen, voordat hij het veld weer opkwam. De vraag was of assistent-scheidsrechter Don Frijn daar toestemming voor had gegeven. Bangura ging in discussie met scheidsrechter Bas Nijhuis, maar dat was tevergeefs: zijn gele kaart bleef staan.

Supporters van Cambuur waren laaiend en zongen teksten als: 'Nijhuis, Nijhuis, je moeder is een hoer'. De vrije trap leidde, via enkele omwegen, tot een doelpunt van Sebastian Szymanski, waarna de fluitconcerten en spreekkoren alleen maar toenamen.