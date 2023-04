'Bayern wil Mané in deal betrekken om peperduur toptarget binnen te halen'

Sadio Mané lijkt zich al na één seizoen te kunnen opmaken voor een vertrek bij Bayern München. De Senegalees beleeft een teleurtellend debuutseizoen in Duitsland, met de vechtpartij met collega Leroy Sané als voorlopig dieptepunt. Bayern zou de oud-speler van Liverpool willen betrekken in een deal met Napoli, waarbij Victor Osimhen de omgekeerde weg zou moeten gaan bewandelen.

Mané (31) kwam afgelopen zomer nog met hoge verwachtingen over van Liverpool. Toch heeft de Senegalees die in München geen moment waar kunnen maken. Na het uitduel met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League barstte vervolgens de bom in de Beierse kleedkamer. Na een discussie deelde Mané zijn teamgenoot Sané een klap uit, wat hem op een recordboete en een wedstrijd schorsing kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend keerde Mané in het Bundesliga-duel met FSV Mainz 05 terug in de selectie van Thomas Tuchel. Hij maakte zelfs de openingstreffer in die wedstrijd, zijn eerste sinds 29 oktober toen hij eveneens tegen Mainz tot scoren kwam. In tegenstelling tot het duel van destijds, dat met 6-2 gewonnen werd, was het deze keer niet genoeg voor drie punten. Bayern verloor met 3-1 en raakte later op de dag de koppositie in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund.

Volgend seizoen hoopt Der Rekordmeister de tegenvallende resultaten van deze jaargang weg te spoelen. Napoli-spits Osimhen (24), ook genoemd bij het Manchester United van Erik ten Hag, is volgens het Duitse Sky Sports de gewenste nieuwe spits. Volgens verslaggever en transferexpert Florian Plettenberg verlangt de koploper van de Serie A echter een bedrag van 150 miljoen euro voor de Nigeriaan, een bedrag dat Bayern zou willen drukken door Mané in de deal te betrekken. Plettenberg heeft echter zijn bedenkingen: "Wij denken dat het onmogelijk is, omdat Napoli Mané's salaris nooit zal willen betalen", aldus de journalist.

In de Serie A zou nog een tweede kandidaat rondlopen om Bayern volgend seizoen van doelpunten te voorzien, in de persoon van Atalanta-aanvaller Rasmus Højlund (20). De jonge Deen kwam afgelopen zomer over van het Oostenrijkse Sturm Graz en maakt in zijn eerste seizoen in Italië direct een prima indruk. Toch meldt Plettenberg dat Højlund momenteel geen optie is voor Bayern. "Hij is op het moment geen topic", zo verzekert hij.