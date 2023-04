Benítez keert terug bij PSV maar krijgt direct slecht nieuws van Van Nistelrooij

PSV kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior weer beschikken over eerste doelman Walter Benítez. Een knieblessure hield de Argentijn ruim een maand langs de kant, maar daarvan is hij inmiddels dusdanig hersteld dat hij tegen de Kralingers zijn plek onder de lat weer kan innemen. Toch kreeg Benítez ook een minder prettige boodschap van zijn trainer Ruud van Nistelrooij.

Bij afwezigheid van Benítez keerde Joël Drommel terug in het elftal. Dat deed de 26-jarige doelman naar behoren; in de vier Eredivisie-duels die hij keepte verloor PSV alleen punten bij Vitesse (1-1). De andere drie duels met RKC Waalwijk, SC Cambuur en NEC Nijmegen werden winnend afgesloten, net als de halve finale van de KNVB Beker tegen de amateurs van Spakenburg.

Drommel werd door Van Nistelrooij voorafgaand aan het seizoen al uitgeroepen tot beker-keeper en verdedigde ook in de voorgaande ronden het Eindhovense doel. Hoewel Benítez weer fit is, houdt Van Nistelrooij vast aan zijn beslissing om Drommel de kans te geven in het bekertoernooi als PSV het op 30 april in De Kuip opneemt tegen Ajax in de eindstrijd: "Walter is fit en keert terug onder de lat. Joël Drommel heeft het goed gedaan en keept de bekerfinale", sprak de oefenmeester vrijdag.

Tegen Excelsior, dat nog altijd vecht om lijfsbehoud, kan Van Nistelrooij weer beschikken over Olivier Boscagli, Jarrad Branthwaite en Anwar El Ghazi. Het drietal moest de wedstrijd in Spakenburg laten schieten maar keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie. Dat geldt niet voor Armando Obispo en Mauro Júnior. Obispo werd deze week aan zijn knie geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie. Ook voor Mauro zit het seizoen er inmiddels op.