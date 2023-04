Benutte strafschop Alderweireld leidt tot ongekende uitbarsting: 'Nu is de maat vol'

Cercle Brugge was zondagavond hard op weg naar een goed resultaat bij Antwerp FC, maar door een benutte strafschop van Toby Alderweireld vlak voor tijd trok de ploeg van trainer Mark van Bommel alsnog aan het langste eind. De aanleiding voor de strafschop zorgt voor veel frustratie bij sportief directeur Carlos Avina van de club uit Brugge. Hij krijgt sterk het gevoel dat er in België alles aan wordt gedaan om Cercle van een mooie eindklassering te beroven.

Cercle Brugge staat momenteel tiende in de Jupiler Pro League, maar was bij een goed resultaat tegen Antwerp FC op slechts twee punten van nummer acht Charleroi gekomen. De nummers vijf tot en met acht na 34 speelronden plaatsen zich voor de Europe Play Offs, waarin zij zullen strijden om een Europees ticket. De nederlaag bij Antwerp FC is dus een flinke streep in de rekening voor Cercle. De club uit Brugge stevende lang af op een goed resultaat, maar door een benutte strafschop vlak voor tijd bleef het dus toch met lege handen achter.

Artikel gaat verder onder video

Sportief directeur Avina vond de reden (een vermeende handsbal) om een strafschop te geven ronduit belachelijk. “Dit is onbegrijpelijk, onverklaarbaar en lachwekkend en we zijn het bij Cercle kotsbeu en aanvaarden al die uitleg ook niet lekker. Als we verhaal halen, krijgen we te horen dat het voor ons niet genoeg is om een penalty te fluiten, maar wij kregen er wel veertien tegen. En nochtans is het eenvoudig: het is penalty of niet, maar bij ons is het altijd in ons nadeel, week na week”, werd een gefrustreerde Avina na afloop geciteerd door Het Nieuwsblad.

Avina deed er vervolgens nog een schepje bovenop. “Zelfs de mensen van Antwerp kwamen zich verontschuldigen en begrepen ook niet waarom dit een strafschop was. Sorry, maar het lijkt echt alsof ze ons er niet bij willen bij de eerste acht en we er niet bij mogen zijn in de Europe Play Offs. En wij kunnen dit echt niet aanvaarden, zeker niet als je al die inspanningen van de afgelopen maanden van onze groep hebt gezien. En we hebben altijd geprobeerd om rustig te blijven en het debat aan te gaan, maar nu is de maat vol.”