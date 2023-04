Blunder van Kobel helpt Bayern in Der Klassiker langs concurrent Dortmund

Bayern München is de nieuwe koploper van de Bundesliga. Bij het debuut van trainer Thomas Tuchel werd er overtuigend met 4-2 gewonnen van directe concurrent Borussia Dortmund. Met nog acht wedstrijden voor de boeg heeft de titelhouder een voorsprong van twee punten op de achtervolger.

Bayern schoot uit de startblokken, maar werd wel in het zadel geholpen door Dortmund-doelman Gregor Kobel. De Zwitser schatte een pass van Dayot Upamecano helemaal verkeerd in en zag de bal na een geweldige mispeer in het lege doel rollen. Daarmee was de dramatische eerste helft van de gasten pas net begonnen. Thomas Müller dompelde Dortmund nog dieper in rouw. Hij werkte eerst binnen na een kopbal van Matthijs de Ligt en scoorde even later ook nog uit een rebound.

Artikel gaat verder onder video

De 3-0 bleef in de tweede helft niet lang op het bord staan. Kingsley Coman deed namelijk snel ook een duit in het zakje en zorgde voor nog groter feest in Beieren. Donyell Malen kreeg bij Dortmund als invaller nog de ondankbare taak om er wat van te maken. Dat bleek geen succes, maar de eer van de bezoekers werd nog wel gered. Na een onhandige overtreding van Serge Gnabry ging de bal op de stip. Dit buitenkansje was wel besteed aan Emre Can, al zat Yann Sommer er dichtbij.

In de slotfase greep Tuchel zijn kans om tijdens zijn eerste wedstrijd flink te wisselen. Ryan Gravenberch mocht nog een paar minuten meedoen, maar helaas bleef Daley Blind naast zijn trainer op de bank zitten. Malen kon nog wel een persoonlijk succesje vieren. Hij werkte in blessuretijd nog een bal achter Sommer en bepaalde de eindstand op 4-2. In de strijd om de landstitel heeft Bayern nu 55 punten, twee meer dan nummer twee Dortmund. Union Berlin volgt met 51 punten.