Bosz deelt bizarre anekdote over enfant terrible: 'Ik dacht aan een ongeluk'

Peter Bosz heeft een boekje open gedaan over een bizar incident tijdens zijn periode bij Borussia Dortmund. De Nederlander kende een teleurstellende tijd bij de Duitse topclub en dat kwam vooral door de transferplannen van zijn werkgever. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor Ousmane Dembélé.

De handige aanvaller verliet Dortmund in de zomer van 2017 voor Barcelona. Dat gebeurde echter pas na een heuse transfersoap. "Ineens wilde Barcelona Dembele nog hebben", vertelde Bosz bij Rondo van Ziggo Sport. "We moesten trainen en stonden op het veld, maar ik zag Dembélé nergens. Ik vroeg aan de teammanager of hij wilde bellen, misschien was er een ongeluk gebeurd. Hij kreeg hem ook niet te pakken. Drie dagen later kregen we een foto dat hij in een nachtclub in Monaco zat. Hij was al met Barcelona bezig en heeft die breuk geforceerd."

De transfer zorgde vervolgens voor onrust binnen de spelersgroep van Dortmund, dat uiteindelijk al na een paar maanden afscheid nam van Bosz. "De transfer van Dembélé zorgde voor frustratie bij Pierre-Emerick Aubameyang. Die zou naar China gaan en daar heel veel geld verdienen. De clubs kwamen er op het laatste moment niet uit. Toen moest hij blijven en heeft de club gezegd dat niemand meer mocht vertrekken." Uiteindelijk besloot Dortmund om dus alsnog wel mee te werken aan een vertrek van Dembélé, die nog altijd bij Barcelona speelt.

Bosz zoekt nieuwe club

Inmiddels is Bosz ook weer op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij stond hoog op het lijstje van FC Twente, maar heeft de club uit Enschede laten weten niet in De Grolsch Veste aan de slag te gaan. Zijn ex-werkgever Ajax, waar Bosz in het verleden met succes werkte, is ook nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Bosz sluit niet uit dat hij nog met de Amsterdammers in gesprek gaat over een hernieuwde samenwerking. "Als Ajax zou bellen? Dan zou ik wel gaan praten. Maar ik heb met Twente natuurlijk ook gepraat."