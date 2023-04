Burgemeester wil ingrijpen bij NAC nu duidelijk is hoe vuurwerk stadion binnengesmokkeld werd voor gestaakte derby

Paul Depla, de burgemeester van Breda, schuwt stevig ingrijpen niet nu duidelijk is geworden hoe het kon dat vorige week bij NAC Breda - Willem II op grote schaal vuurwerk werd afgestoken in het Rat Verlegh Stadion. De Brabantse derby werd daardoor definitief gestaakt en zal zonder publiek uitgespeeld worden.

Lokale krant BN/De Stem lijkt er achter te zijn gekomen hoe het vuurwerk, ondanks strenge controles bij de ingangen, toch het stadion binnen kwam. 'Meerdere goed ingevoerde bronnen binnen NAC bevestigen dat het vuurwerk in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd het Rat Verlegh Stadion is binnengesmokkeld en op meerdere plekken is verstopt', schrijft de krant donderdag.

Burgemeester Depla sluit tegenover diezelfde krant niet uit dat er nóg zwaardere maatregelen moeten worden genomen. "Als er mensen zijn die telkens de geitenpaadjes opzoeken, dan kan een gevolg zijn dat we iedereen bij de ingang uitgebreid gaan controleren. Dan krijg je heel erg lange rijen bij de ingang, maar dat moet dan maar. Het moet gewoon klaar zijn met mensen die met dit soort troep de club duperen. Dat accepteren we niet meer."

Het duel tussen NAC en Willem II bleek goed voor een negatieve primeur. De wedstrijd werd gestaakt als gevolg van de strengere regelgeving van de KNVB, afgekondigd naar de gebeurtenissen tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax. Komende dinsdag, 25 april, worden de resterende achttien minuten van het duel zonder publiek uitgespeeld. Willem II leidde ten tijde van de stillegging met 0-1.