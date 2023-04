Feyenoord Transfermarkt meldt opvallend gerucht over clausule in contract John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga heeft een contract in zijn clausule staan dat hij na dit seizoen moet aanblijven als eindverantwoordelijke, als hij erin slaagt om de KNVB Beker te winnen. Op 30 april spelen de Amsterdammers de finale tegen PSV, vorig jaar ging die onder leiding van Erik ten Hag verloren.

Met die opmerkelijke claim komt Feyenoord Transfermarkt althans zaterdagochtend naar buiten. Het op Feyenoord gebied doorgaans uitstekend ingevoerde twitteraccount weet ditmaal te melden dat er in het contract van de hoofdtrainer van Ajax een clausule is opgenomen over zijn aanblijven. ‘Mocht Ajax de bekerfinale winnen van PSV, moeten de Amsterdammers contractuele verplichtingen aangaan: In dat geval blijft coach John Heitinga aan’, schrijft hij.

Er is de laatste week veel te doen geweest over de positie van Heitinga. Hij eiste een kleine maand geleden duidelijkheid over zijn toekomst, maar heeft die nog altijd niet gekregen. Wel is er met de komst van Sven Mislintat een nieuwe technisch eindverantwoordelijke binnengekomen in de Johan Cruijff Arena. De Duitse directeur voetbalzaken gaf te kennen dat Heitinga de beste papieren had om coach te blijven van Ajax.

Mogelijk ligt dat dus helemaal niet in de handen van Mislintat, maar zijn daarover bij de aanstelling van Heitinga al harde afspraken gemaakt. In dat geval is het begrijpelijk dat de avances van Peter Bosz bijvoorbeeld nog niet beantwoorden konden worden, omdat er pas op 30 april duidelijkheid komt over de clausule en dus de toekomst van Heitinga. Ook vallen er nog geen enkele andere namen in de zoektocht van Ajax: is dit dé reden?