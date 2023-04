Clément Turpin zorgt even voor grote verwarring in München

Het had weinig gescheeld of de return van Bayern München tegen Manchester City had voor Dayot Upamecano nog geen twintig minuut geduurd. De verdediger kreeg na een overtreding op Erling Haaland een directe rode kaart, maar haalde even later opgelucht adem.

Upamecano haalde in de achttiende minuut de doorgebroken Haaland vlak voor het eigen strafschopgebied neer en kreeg meteen een rode kaart gepresenteerd door Clément Turpin. Terwijl Haaland de uitsluiting van Upamecano vierde, draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug. Haaland bleek buitenspel te hebben gestaan, waardoor Upamecano de wedstrijd gewoon kon vervolgen.

Bayern München heeft tegen Manchester City een klein wonder nodig om de halve finale van de Champions League te bereiken. De heenwedstrijd eindigde, mede dankzij enkele fouten van Upamecano, in 3-0.