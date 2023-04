Cody Gakpo wijst Liverpool de weg op een vooral voor Diogo Jota mooie avond

Liverpool heeft maandagavond met overtuigende cijfers de uitwedstrijd tegen Leeds United in winst omgezet (1-6). Cody Gakpo maakte op Elland Road zijn vijfde doelpunt in de Premier League, terwijl Diogo Jota eindelijk weer eens trefzeker was.

Voor Liverpool stond na ontmoetingen met Real Madrid (1-0 verlies), Manchester City (4-1 verlies), Chelsea (0-0) en Arsenal (2-2) eindelijk weer een relatief makkelijke wedstrijd op het programma. The Reds bleken in Leeds dodelijk effectief. Na een lastig eerste half uur opende Gakpo met een intikker op aangeven van Trent Alexander-Arnold de score. Enkele minuten later werkte ook Mohamed Salah de bal achter doelman Illan Meslier.

Leeds United, met Pascal Struijk, Rasmus Kristensen en Luis Sinisterra in de basis, deed vlak na rust wat terug. Laatstgenoemde profiteerde optimaal van een fout van Ibrahim Konaté en bracht de spanning in de wedstrijd terug. De hoop van de thuisploeg werd echter razendsnel de kop ingedrukt toen Jota met zijn eerste doelpunt sinds 10 april 2022 de marge weer op twee bracht.

De vroege beslissing in de wedstrijd volgde in de 64ste minuut, toen Salah op aangeven van Gakpo zijn tweede van de avond maakte. Liverpool, met Virgil van Dijk negentig minuten binnen de lijnen, liep vervolgens zelfs uit naar 1-6. Eerst vergrootte Jota de feestvreugde door meteen ook zijn tweede van het seizoen te maken, waarna Darwin Nuñez eveneens een duit in het zakje deed.

Liverpool blijft ondanks de zege de nummer acht in de Premier League, maar heeft enkele clubs in het vizier. Met een sterke eindsprint is zelfs de top-vier nog haalbaar. Daarvoor moet nog wel een gat van negen punten naar nummer vier Newcastle United worden overbrugd.