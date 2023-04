Coëfficiënten: na Portugal moet ook Frankrijk vrezen voor Nederlandse opmars

Donderdag bereikte Nederland een voorlopig hoogtepunt in de aanhoudende coëfficiëntenpolonaise. De overwinning van Feyenoord op AS Roma, in combinatie met het verlies van zowel Benfica als Sporting CP, zorgde ervoor dat de zesde plaats definitief binnen is. Daar blijft het mogelijk niet bij, gezien de geringe voorsprong die nummer vijf Frankrijk heeft.

Portugal had Nederland tot de voorbije speelronde nog kunnen achterhalen, maar schoot zichzelf in de voet. Op dinsdag ging Benfica in eigen huis onderuit tegen Internazionale in de kwartfinale van de Champions League. Donderdag kwam daar een tweede klap bij: Sporting verloor in Turijn met 1-0 in de Europa League. Daardoor heeft Nederland momenteel een marge van 5,184 punten op de Portugezen.

Artikel gaat verder onder video

Nederland is daardoor vanaf het seizoen 2024-2025 verzekerd van een tweede startbewijs voor de groepsfase van de Champions League. Door de goede prestaties van de afgelopen jaren komt zelfs plek vijf bovendien binnen handbereik. Frankrijk verdedigt op de virtuele ranglijst voor volgend seizoen een voorsprong van slechts 0,414 punt.

Virtuele ranglijst volgend seizoen (incl. Bonuspunten CL):



#1🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Engeland 86.642

#2🇪🇸Spanje 73.998

#3🇩🇪Duitsland 68.928

#4🇮🇹Italië 67.998

#5🇫🇷Frankrijk 51.914

#6🇳🇱Nederland 51.500

#7🇵🇹Portugal 46.316

#8🇧🇪België 34.400

#9🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Schotland 30.450

#10🇦🇹Oostenrijk 28.600 — Coëfficiënten (@uefacoef) April 14, 2023

Bovendien heeft Frankrijk tegen dat de ranglijst wordt bepaald over de afgelopen vijf seizoenen. Volgend jaar vervallen de resultaten van het seizoen 2019-2020. Frankrijk deed het in die jaargang beduidend beter dan de Nederlandse clubs (11,666 om 9,400), maar raakt dat voordeel dus kwijt. Mocht Nederland er ook in slagen om Frankrijk te achterhalen, dan levert dat een tweede plek in de groepsfase van de Europa League op (zie overzicht hieronder).

Welke plek is goed voor welke tickets?





Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)