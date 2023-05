Droomteam van Ajax en PSV: 'Dit team wordt geen kampioen van Nederland boven Feyenoord'

In de eerste aflevering van de FC Update Podcast hebben host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman een gecombineerde opstelling gemaakt van bekerfinalisten Ajax en PSV. De Eindhovenaren zijn hofleverancier in het elftal op het veld, maar ook de trainer van PSV - Ruud van Nistelrooij - is gekozen boven die van Ajax - John Heitinga-.

Thijs Dallinga, die gisteren met Toulouse de Franse beker wist te winnen, durfde eerder deze week in gesprek met Stan Timmerman een voorspelling los te laten op de bekerfinale.

Voor de twee journalisten - waarvan er ééntje een uitgesproken Ajacied is - was het geen probleem om de opstelling te maken. Bijna alles koos zichzelf wel, behalve de keeperspositie en de positie in het centrum van de verdediging naast Jurriën Timber waren hoofdpijnpunten. De rechtsbuitenpositie zou sowieso gevuld worden door een Ajacied. Maar welke? Steven Berghuis, Francisco Conceição of Mohammed Kudus? Beluister hieronder de eerste aflevering van De FC Update Podcast, vanaf minuut 39:00 gaan de twee redacteuren de opstelling in elkaar knutselen!