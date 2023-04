Danny Blind: 'Ik kreeg geen geld van Ajax, maar vind wel dat er iets tegenover moet staan'

Danny Blind juicht toe dat de commissarissen bij Ajax een salaris gaan krijgen voor hun werkzaamheden. Deze week werd bekend dat de RvC op het punt staat om zichzelf 35.000 tot 50.000 euro per persoon per jaar te gaan betalen. Tot nu toe was het vrijwilligerswerk.

Blind was tussen april 2018 en augustus 2021 lid van de RvC. "Ik heb even teruggerekend: dat is toch zonde, haha", lacht hij bij Ziggo Sport. "Ik kreeg nul, het was onbezoldigd." Blind vindt het logisch dat er een vergoeding tegenover komt te staan. Op dit moment krijgen de commissarissen een onkostenvergoeding en krijgen ze tickets voor (Europese) wedstrijden vergoed, evenals de reiskosten.

"Ik vind sowieso wel dat het betaald moet worden. Er zit een bepaalde verantwoordelijkheid aan vast en een hoop gedoe. Dat wordt eigenlijk elk jaar wel iets meer, vijftien jaar geleden werd er helemaal niet gepraat over de RvC", aldus Blind. "Ik heb binnen Ajax ook gezegd: al geef je symbolisch een bedrag, of maak je het over naar een goed doel. Maar ik vind gewoon dat er iets tegenover moet staan."

De RvC wil het nieuwe beloningsvoorstel in stemming brengen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 26 mei. Het basissalaris van alle commissarissen wordt dan 35.000 euro; voorzitter Pier Eringa en de 'commissaris voetbalzaken' Jan van Halst krijgen daar nog een toeslag van 15.000 euro per jaar bovenop. "Door een bepaald deel van de vereniging wordt het gezien als een soort erebaantje. Ik vind het wel een terechte discussie, om dit te bespreken. Het is namelijk veel gewichtiger. Ik zou in ieder geval voor stemmen", aldus Blind.