Raad van Commissarissen Ajax beloont zichzelf met forse loonsverhoging

De Raad van Commissarissen van Ajax staat op het punt om zichzelf te belonen met een hele hoge loonsverhoging. Tot nu toe waren de commissarissen vrijwilligers, maar de raad stelt voor om de commissarissen tussen de 35.000 en 50.000 euro per jaar te geven.

Op 26 mei wil de RvC het nieuwe beloningsvoorstel in stemming brengen tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering, meldt RTL Nieuws. Het basissalaris wordt dan 35.000 euro, maar voorzitter Pier Eringa en aankomend commissaris voetbalzaken Jan van Halst krijgen daar nog een toeslag van 15.000 euro per jaar bovenop.

Eringa startte pas net als voorzitter van de RvC bij Ajax en was hiervoor directeur van Prorail. Van Halst wordt als alles goed verloopt tijdens dezelfde aandeelhoudersvergadering op 26 mei officieel benoemd als commissaris voetbalzaken.

In vergelijking met grote beursgenoteerde bedrijven (Ajax is een kleine) is de vergoeding nog best laag. Bij een groot beursgenoteerd bedrijf verdienen de commissarissen meestal tussen 80.000 en 120.000 euro. Het zijn van een commissaris is geen fulltimebaan en de meeste commissarissen combineren het met andere banen, bestuursfuncties of commissariaten.