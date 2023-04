David Moyes zorgt voor verbazing met opmerking over ranglijst Eredivisie

AZ neemt het in de halve finale van de Conference League op tegen West Ham United. David Moyes, de trainer van de Engelse tegenstander, blijkt de Eredivisie niet bepaald op de voet te volgen.

West Ham United won donderdagavond voor eigen publiek met 4-1 van KAA Gent. Dat was na het 1-1 gelijkspel in België ruim voldoende om zich te plaatsen voor de halve finale. Na afloop blikte Moyes alvast vooruit op de dubbele ontmoeting met AZ, waaruit bleek dat hij niet helemaal de hoogte is over hoe de titelstrijd in Nederland dit seizoen verloopt.

Artikel gaat verder onder video

"De laatste keer dat ik heb gekeken, stond AZ derde in de Nederlandse competitie, volgens mij net achter Ajax en PSV", zei Moyes, die niet werd gecorrigeerd door de aanwezige journalisten. AZ staat op dit moment vierde, maar nog belangrijker: Moyes vergat Feyenoord te benoemen. De Rotterdammers staan al een behoorlijke tijd aan kop in de Eredivisie en stevenen af op de landstitel.

De wedstrijden tussen AZ en West Ham United worden op 11 en 18 mei gespeeld. Van onderschatting van de Alkmaarse tegenstander is bij Moyes geen sprake. "AZ heeft een team vol talenten. Ze doen het goed in de competitie, zijn consistent en hebben het momentum", aldus de Engelse manager.