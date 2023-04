De Jong wil geloof zien bij PSV: 'We moeten dat niet zelf verpesten'

Luuk de Jong is van mening dat PSV moet blijven geloven in het kampioenschap. De Eindhovenaren wonnen zaterdag met 2-4 op bezoek bij NEC en naderen koploper Feyenoord zodoende tot op vijf punten. De Rotterdammers brengen zondag een bezoekje aan Sparta. De Jong is nu echter vooral bezig met PSV.

De Jong was in Nijmegen met twee doelpunten en een assist erg belangrijk voor PSV. Na de wedstrijd kreeg hij van Hans Kraaij de vraag of de landstitel er nog in zit. "Absoluut, het kan altijd nog", aldus de aanvoerder van PSV bij ESPN. "We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, dat is een ding. En op dit moment is het geloof niet helemaal daar. Het is gewoon een groot gat. Maar ik heb vaker gekke dingen meegemaakt in mijn carrière."

De spits weet dat PSV nog wat lastige wedstrijden heeft, terwijl Feyenoord op papier een gemakkelijker programma heeft. "Wij moeten zorgen dat als er een kans is, dat we daar staan. Niet dat we het zelf al verpest hebben en dat we het niet meer kunnen halen. We moeten blijven geloven, al is het heel moeilijk. Onze focus ligt vooral op de tweede plaats, maar als er een gaatje komt dan gaan we ervoor."

Programma

PSV speelt in de Eredivisie nog zeven wedstrijden. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelt achtereenvolgens tegen Excelsior (thuis), FC Volendam (uit), Ajax (thuis), Sparta Rotterdam (uit), Fortuna Sittard (thuis), sc Heerenveen (thuis) en AZ (uit). Feyenoord kan het gat met de rivaal uit Eindhoven zondagmiddag weer vergroten naar acht punten. Dan moet er gewonnen worden bij Sparta.