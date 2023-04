De kogel is door de kerk: Joseph Oosting is de opvolger van Ron Jans

Het langverwachte nieuws is dan eindelijk bevestigd: Joseph Oosting is met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Twente. Dat meldde de nummer vijf van de Eredivisie op de officiële clubkanalen. Oosting komt over van RKC Waalwijk en heeft voor twee jaar getekend bij de Tukkers.

De 51-jarige oefenmeester wordt de opvolger van de vertrekkende Ron Jans. Afgelopen weken hing de komst van Oosting al een tijdje in de lucht en is dus nu officieel. Omdat Oosting bij RKC nog een tweejarig contract had, betalen de Tukkers een afkoopsom voor hem. Het is onduidelijk hoe hoog dit bedrag is.

“Ik ben er enorm trots op om komend seizoen trainer van FC Twente te zijn”, vertelt Oosting in een persbericht van de nummer vijf van de Eredivisie. “Ik kom uit Noordoost Nederland en daar is FC Twente ook een begrip, een grote club met een enormer supportersschare. De wedstrijden in De Grolsch Veste zijn altijd fantastisch”, gaat de oefenmeester verder.

“FC Twente heeft de laatste jaren weer stappen gemaakt en de ambities die de club heeft spreken mij enorm aan. Aan de verdere ontwikkeling van de club wil ik graag een bijdrage leveren”, zegt Oosting. De Drent heeft vertrouwen in zijn overstap naar de Tukkers. “FC Twente is een club van de regio en het volk, ik denk dat de club bij mij past.”

Streuer looft prestaties

Afgelopen seizoen loodste hij RKC naar de tiende plaats op de ranglijst en ook dit jaar maakt de trainer indruk met de Waalwijkers. De Brabanders staan op een verdienstelijke negende plek en strijden om een plekje in de Europese play-offs. Technisch directeur Jan Streuer is heel blij met de komst van Oosting. “We denken dat we met hem de ideale trainer voor Twente hebben gevonden”, zegt Streuer. Naar verluidt is Peter Uneken, de huidige assistent van Oosting, in beeld om mee te komen naar de Tukkers.