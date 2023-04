De Mos wijst favoriet aan voor topper in Eindhoven: 'Ze gaan met 3-1 winnen'

Aad de Mos denkt dat PSV aankomende zondag licht favoriet is tegen Ajax in het Philips Stadion. Beide teams hebben hun zwaktes, maar volgens de oud-trainer van beide ploegen zijn de Eindhovenaren iets verder dan de Amsterdammers.

De Mos vindt dat beide ploegen zwak zijn in de verdediging, maar denkt toch dat PSV daar het best mee om kan gaan. “Ze hebben allebei sterke punten en zwakke punten, de verdediging van beiden is natuurlijk heel kwetsbaar”, geeft de analist aan in Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad. “PSV heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen tegen Ajax, de competitiewedstrijd zeer overtuigend gewonnen in de Arena, dus ik zet mijn centen toch op PSV aanstaande zondag. Ze gaan met 3-1 winnen.”

PSV is volgens De Mos erg gevaarlijk in counters en in spelhervattingen. Ajax krijgt juist veel goals tegen uit spelhervattingen en nu Edson Álvarez geschorst is voor de kraker in Eindhoven, levert het ook nog eens veel lengte en kopkracht in. “Spelhervattingen kunnen ze goed benutten en zeker tegen Ajax is dat van belang. Er zijn weinig goede koppers bij Ajax, dus vrije trappen zijn belangrijk. Als PSV thuis speelt kunnen ze wat meer, bijvoorbeeld in de beste wedstrijd tegen Feyenoord thuis, die 4-3 overwinning. Het is de belangrijkste wedstrijd om je te kwalificeren voor de voorronde van de Champions League.”

Lopende spelers

Guus Til had met twee goals en een assist een belangrijke rol tegen FC Volendam. De Mos zou de middenvelder dan ook altijd opstellen tegen Ajax. “Til is een wapen, heeft goeie momenten om in aanvallend opzicht de ruimtes te kiezen en dat is levensgevaarlijk tegen Ajax. Ajax heeft moeite met lopende spelers”, geeft de analist aan. “Hij heeft ook een verleden dat hij makkelijk scoort in die wedstrijden. Hij heeft nu de vorm te pakken, scoorde drie keer in de Johan Cruijff Schaal en zondag was hij ook bij alle drie de goals betrokken.”