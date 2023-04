De Roon pakt na vervelende Oranje-week hoofdrol tijdens cruciale zege Atalanta

Atalanta heeft zaterdagmiddag drie belangrijke punten gepakt in de strijd om een ticket voor de Champions League. Een doelpunt van Oranje-international Marten de Roon lag aan de basis van een 1-3 overwinning op hekkensluiter Cremonese. Atalanta houdt zodoende de top vier van de Serie A in zicht.

In het Stadio Giovanni Zini leken beide ploegen met een 0-0 tussenstand aan de thee te gaan. Daar werd vlak voor rust echter een stokje voor gestoken door De Roon. De middenvelder vond een afvallende bal zomaar voor zijn voeten en bleef van dichtbij ijskoud. De Roon schoof de bal in de verre hoek en zorgde voor een klein feestje aan de zijde van de bezoekers. Die vrolijke stemming sloeg in de tweede helft om.

Cremonese knokte zich namelijk terug in de wedstrijd en kwam zelfs op gelijke hoogte. De inmiddels 37-jarige Daniel Ciofani liet een buitenkansje vanaf elf meter niet onbenut en dwong de gasten uit Bergamo op die manier tot actie. Die actie kwam er in het laatste kwart van de wedstrijd. Jérémie Boga verzorgde de 1-2 en in blessuretijd gooide Ademola Lookman de wedstrijd op slot. Hij tekende nog voor de 1-3.

Atalanta staat door de overwinning vijfde in de Serie A en zal graag nog een plekje willen stijgen. Een eindklassering bij de bovenste vier betekent namelijk plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. In die strijd heeft het concurrentie van onder meer Lazio, Internazionale, AC Milan, AS Roma en Juventus. De club uit Bergamo zal hopen dat Teun Koopmeiners en Hans Hateboer (beiden geblesseerd) snel weer fit zijn.