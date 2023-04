Derksen ergert zich vooral aan 'nieuwe generatie snotneuzen' in De Kuip

Johan Derksen vindt de ophef die is ontstaan over de gebeurtenissen tijdens De Klassieker van woensdag maar overdreven. De journalist maakt zich juist kwader om de spreekkoren die zowel in De Kuip als ook bij Spakenburg - PSV te horen waren.

"Ik was verbaasd over alle heisa vandaag", zegt Derksen in de donderdaguitzending van Vandaag Inside. "Ik heb me juist ontzettend geërgerd aan een nieuwe generatie snotneuzen. Jonge supporters die voor de wedstrijd al zongen over 'Joden aan het gas', aldus Derksen. Ook de spreekkoren van het Spakenburg-publiek aan het adres van Xavi Simons kunnen zijn goedkeuring bepaald niet wegdragen.

Dat er zaken op het veld gegooid worden is niets nieuws, meent Derksen. "Jan Boskamp kreeg voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Estudiantes (in 1970, red.) al een muntstuk tegen zijn hoofd", geeft hij als voorbeeld. "Ik heb vandaag de burgemeester van Rotterdam in mineur gezien, de minister komt er nog eens bij. Dit gebeurt al vijftig jaar en nu ineens is het een nationale ramp", foetert Derksen.

Volgens Derksen stelde Davy Klaassen, die geraakt werd door een aansteker en de strijd in De Kuip daardoor uiteindelijk moest staken, zich schromelijk aan. "Hij had er toch gewoon mee door kunnen spelen. Het wordt allemaal gedramatiseerd", meent hij. "Hij heeft zo'n klein sneetje waar een druppeltje bloed uitkomt en dan wordt er theater gemaakt."

René van der Gijp sluit zich bij zijn tafelgenoot aan. "Als er zoveel mensen bij elkaar zitten zijn er altijd een paar die op gekkigheid uit zijn, die hou je niet tegen", meent Van der Gijp. Volgens hem is het in het buitenland nog altijd vele malen heftiger dan in Nederland. "Duitsland is erger, Frankrijk is erger, Portugal is erger, Italië is erger", somt Van der Gijp op. "In Zwitserland vallen bij Basel elke week twee gewonden bij de politie."